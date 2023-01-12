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1 час назад

Навка прокомментировала госпитализацию Костомарова

Lenta.ruиещё 2

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, выступавшая в паре с Романом Костомаровым, прокомментировала его госпитализацию. Ее слова приводит Telegram-канал RTVI.

Навка прокомментировала госпитализацию Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Навка подтвердила, что спортсмен находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Врачи делают все возможное. Надеемся, что он все-таки сильный, и его организм справится с этой страшной болезнью», — заявила она.

Ранее стало известно, что 45-летний спортсмен заболел за неделю до попадания в больницу, но продолжал выступление в шоу, несмотря на высокую температуру. Отмечалось, что вместо обращения к специалистам Костомаров лечился купанием в проруби.

Костомаров был госпитализирован 10 января. Он находится в крайне тяжелом состоянии под медикаментозной седацией. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а также к аппарату для насыщения крови кислородом.

Навка и Костомаров — олимпийские чемпионы 2006 года в танцах на льду. Кроме того, пара дважды побеждала на чемпионате мира, трижды — на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев. В 2006 году спортсмены завершили карьеру.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Татьяна Навка,
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