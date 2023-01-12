Навка прокомментировала госпитализацию Костомарова

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, выступавшая в паре с Романом Костомаровым, прокомментировала его госпитализацию. Ее слова приводит Telegram-канал RTVI.

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Навка подтвердила, что спортсмен находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Врачи делают все возможное. Надеемся, что он все-таки сильный, и его организм справится с этой страшной болезнью», — заявила она.

Ранее стало известно, что 45-летний спортсмен заболел за неделю до попадания в больницу, но продолжал выступление в шоу, несмотря на высокую температуру. Отмечалось, что вместо обращения к специалистам Костомаров лечился купанием в проруби.

Костомаров был госпитализирован 10 января. Он находится в крайне тяжелом состоянии под медикаментозной седацией. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а также к аппарату для насыщения крови кислородом.