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44 минуты назад

Трусова и Кондратюк не выступят на Кубке Первого канала

Спорт день за днем

Российский фигурист одиночного катания Марк Кондратюк и его девушка представительница женского одиночного катания Александра Трусова не выступят на Кубке Первого канала, сообщила пресс-служба телеканала.

Трусова и Кондратюк не выступят на Кубке Первого канала
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Среди мужчин участниками станут: Семененко, Гуменник, Самарин, Алиев, Ковалев, Мозалев, Игнатов и Лутфуллин.

У девушек участие в соревновании примут: Акатьева, Валиева, Туктамышева, Муравьева, Петросян, Зенита, Яметова и Синицына.

На чемпионате России Трусова и Кондратюк тоже выступать не стали. У девушки поднялась температура перед соревнованиям, а Кондратюк пожаловался на травму спины.

На Кубке Первого канала не будет танцевального разряда. Запланировано лишь внезачетное выступление двух дуэтов: Елизавета Худайбердиева/ Егор Базин и Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Елизавета Худайбердиева,Егор Базин,Александр Трусов,Первый канал,
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