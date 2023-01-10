Трусова и Кондратюк не выступят на Кубке Первого канала

Российский фигурист одиночного катания Марк Кондратюк и его девушка представительница женского одиночного катания Александра Трусова не выступят на Кубке Первого канала, сообщила пресс-служба телеканала.

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Среди мужчин участниками станут: Семененко, Гуменник, Самарин, Алиев, Ковалев, Мозалев, Игнатов и Лутфуллин.

У девушек участие в соревновании примут: Акатьева, Валиева, Туктамышева, Муравьева, Петросян, Зенита, Яметова и Синицына.

На чемпионате России Трусова и Кондратюк тоже выступать не стали. У девушки поднялась температура перед соревнованиям, а Кондратюк пожаловался на травму спины.