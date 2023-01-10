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1 час назад

Роднина посоветовала российскому фигуристу пойти к психиатру после его слов об уровне безопасности в стране

Газета.Ru

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина резко отреагировала на слова российского фигуриста Михаила Назарычева о жизни в стране. Ранее он заявил, что перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался о поиске нового места для нормальной жизни.

"Я бы посоветовала ему обратиться к психиатру": Роднина о сбежавшем фигуристе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я такого спортсмена не знаю. Если он не чувствует себя в безопасности в России, я бы посоветовала ему обратиться к психиатру», — передает слова Родниной Metaratings.

Спортсмен взял паузу в соревнованиях для смены гражданства, позднее он планирует возобновить карьеру.

Назарычев становился бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров в 2020 году в соревновании спортивных пар. 21-летний фигурист вместе с партнершей Юлией Артемьевой вошел в число запасных сборной России на Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Пара распалась в июне 2022-го.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Фигурное катание,Юлия Артемьева,Ирина Роднина,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
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