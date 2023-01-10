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1 час назад

«Я Камилу такой еще никогда не видел»: фигуриста Энберта поразил номер Валиевой в образе Уэнсдей Аддамс

Газета.Ru

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» оценил показательный номер Камилы Валиевой в образе вампирши Уэнсдей Аддамс.

Фигурист Энберт высказался о номере Валиевой в образе Уэнсдей Аддамс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я Камилу такой еще никогда не видел. И мне как зрителю это очень зашло, очень понравилось. Думаю, что для нее это был интересный челлендж, и в творческом плане это для нее новая веха, которая, возможно, что-то раскроет в будущем.

Возможно, в следующем году мы увидим что-то новое от Камилы.

Прекрасный выбор музыки от штаба, и, думаю, сама Камила тоже внесла свой вклад. Очень трендовый, современный и прекрасный номер.

Надо не бояться современных программ и новых прочтений. Когда в фигурном катании были запрещены слова, мы слышали много инструментальной классической музыки — и она прекрасна, но разнообразие должно быть, в том числе самое свежее», — сказал фигурист.

Фигурное катание,Камила Валиева,Александр Энберт,
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