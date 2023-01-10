Эстонский тренер раскритиковала методы работы Тутберидзе

Эстонский тренер по фигурному катанию Анна Леванди раскритиковала методы работы специалистов в группе Этери Тутберидзе. Об этом пишет Sports.ru.

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Леванди пояснила, что в 2022 году известный французский тренер Бенуа Ришо пригласил в свой тренировочный лагерь Peak Ice Camps россиянина Сергея Розанова.

В этом году француз не стал его приглашать, уточнила она. Это было обусловлено предположительно тем, что «методы, которые он вроде как перенес от Тутберидзе, не работают на свободных людях».

Леванди пояснила, что не следует повышать голос, материться на юных фигуристов. Их необходимо учить и уважать.

По ее оценке, делать это умеют не все специалисты. В особенности, в тех странах, где готовые спортсмены, способные выполнять тройные прыжки, «толпами» приходят к тренерам.

«Ты на него тявкнешь – и он с перепуга, что его выгонят, идет на четверные. У нас нельзя так», - констатировала она.

Бенуа Ришо заявил ранее, что «с Сергеем [Розановым] с самого начала почувствовал взаимопонимание и родство душ».