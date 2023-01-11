Трусова рассказала, что попробовала тройной выброс во время шоу

— Выступать в «Лебедином озере» для меня было легче, чем в «Снегурочке». Было меньше выходов, я не переодевалась и не летала. Но попробовала еще одну танцевальную поддержку, а на последней репетиции — тройной выброс! Конечно, упала. Но мне очень хотелось попробовать. Откатала пять шоу «Лебединое озеро». 4 и 5 января было по два шоу в день и одно 6 января. «Черный лебедь» как образ давался проще, он мне очень подходит.



«Снегурочка» — это другое. В роль Снегурочки я вжилась, хотя было сложно и непривычно. От этого, наверное, и очень интересно. Временами мне казалось, что это я и что вся сказка про меня. «Снегурочка» — это, пожалуй, больше детское новогоднее представление про добро и зло, про любовь и чудеса, про мечты, которые обязательно сбываются. И мне немного грустно, что оно закончилось, — написала Трусова.