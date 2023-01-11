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56 минут назад

Россияне назвали Валиеву спортсменкой 2022 года

Спорт день за днем

Россияне назвали Камилу Валиеву спортсменкой 2022 года, информирует ВЦИОМ.

Фигуристку выбрали 7% респондентов. На втором месте — лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — хоккеист Александр Овечкин (4%).

Еще 2% опрошенных — за фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову.

В отношении персонала 15-летней Валиевой инициировано дело из-за допинг-скандала

На Олимпийских играх в Пекине Валиева завоевала золотую медаль в командном соревновании. Турнир одиночниц фигуристка завершила на 4-м месте, уступив Каори Сакомото (бронза) и партнерам по национальной сборной — Александре Трусовой (серебро) и Анне Щербаковой (золото).

Также на счету Валиевой золото чемпионата Европы 2022 года, победа на Этапе Гран-при. Rostelecom Cup и Skate Canada. На завершившемся 25 декабря чемпионате России фигуристка заняла 2-е место в одиночном турнире.

Во время Олимпиады появилась информация о том, что в допинг-тестах Валиевой от декабря 2021 года обнаружили запрещенный триметазидин. Расследование дела Камилы в РУСАДА завершено.

В текущем сезоне российские фигуристы не выступают на международных соревнованиях из-за отстранения ISU.

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