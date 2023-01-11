Роднина высказалась о признании Валиевой спортсменкой года

— Мнение — это мнение, а не справедливое решение. На него может очень многое влиять. Камила — яркая девочка: как спортсменка, как личность и просто внешне. К тому же, фигурное катание — телевизионный, медийный вид спорта. Поэтому она и является кумиром для многих — в особенности девочек и детей, которые мечтают о спорте. Но и кумиром многих взрослых, поскольку это одна из самых талантливых спортсменок в группе Тутберидзе. Наконец, тут свою роль наверняка сыграла и Олимпиада — такие события мы надолго запоминаем. Хотя мне кажется, что вся эта ситуация подтвердила, что на взрослые соревнования должны ехать взрослые, — сказала Роднина «Матч ТВ».