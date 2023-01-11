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25 минут назад

«Камила — яркая девочка: как спортсменка, как личность и просто внешне» — Роднина о признании Валиевой спортсменкой года

Матч ТВиещё 1

Трехкратная Олимпийская чемпионка в фигурном катании и депутат Государственной Думы Ирина Роднина в разговоре с «Матч ТВ» объяснила, почему россияне выбрали Камилу Валиеву спортсменкой года.

Роднина высказалась о признании Валиевой спортсменкой года
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Валиева была признана спортсменкой года в России по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). За Олимпийскую чемпионку Пекина по фигурному катанию проголосовали 7% опрошенных. Второе место занял трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов (5%), третьим стал хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (4%).

— Мнение — это мнение, а не справедливое решение. На него может очень многое влиять. Камила — яркая девочка: как спортсменка, как личность и просто внешне. К тому же, фигурное катание — телевизионный, медийный вид спорта. Поэтому она и является кумиром для многих — в особенности девочек и детей, которые мечтают о спорте. Но и кумиром многих взрослых, поскольку это одна из самых талантливых спортсменок в группе Тутберидзе. Наконец, тут свою роль наверняка сыграла и Олимпиада — такие события мы надолго запоминаем. Хотя мне кажется, что вся эта ситуация подтвердила, что на взрослые соревнования должны ехать взрослые, — сказала Роднина «Матч ТВ».

Фигурное катание,Камила Валиева,Александр Большунов,Ирина Роднина,Александр Овечкин,ВЦИОМ,Госдума,
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