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14 минут назад

СМИ: состояние госпитализированного Костомарова остается тяжелым

Никита Бородкин

Состояние госпитализированного с пневмонией олимпийского чемпиона по фигурном катанию Романа Костомарова все еще оценивается как тяжелое. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник в среду, 11 января, тесты на коронавирус и грипп у спортсмена отрицательные.

СМИ: состояние госпитализированного Костомарова остается тяжелым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас у спортсмена диагностированы левосторонняя пневмония и сепсис, он подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который насыщает кровь кислородом.

Напомним, что Костомарова госпитализировали в одну из московских клиник в ночь на 10 января с пневмонией — чемпион жаловался на слабость и боли в груди. Он сдал тест на коронавирус, однако результат оказался отрицательным. Сообщалось, что утром его состояние начало ухудшаться, его для дальнейшего лечения в больницу в Коммунарке.

Костомаров является победителем Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой. Дважды пара становилась чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В новогодние праздники спортсмен принял участие в порядка 30 ледовых шоу в туре Ильи Авербуха по Подмосковью.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Илья Авербух,
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