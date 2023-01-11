СМИ: состояние госпитализированного Костомарова остается тяжелым

Состояние госпитализированного с пневмонией олимпийского чемпиона по фигурном катанию Романа Костомарова все еще оценивается как тяжелое. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник в среду, 11 января, тесты на коронавирус и грипп у спортсмена отрицательные.

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Сейчас у спортсмена диагностированы левосторонняя пневмония и сепсис, он подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который насыщает кровь кислородом.

Напомним, что Костомарова госпитализировали в одну из московских клиник в ночь на 10 января с пневмонией — чемпион жаловался на слабость и боли в груди. Он сдал тест на коронавирус, однако результат оказался отрицательным. Сообщалось, что утром его состояние начало ухудшаться, его для дальнейшего лечения в больницу в Коммунарке.