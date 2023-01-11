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16 минут назад

Россияне выбрали спортсменку года

Елена Прошина

Фигуристка Камила Валиева стала спортсменкой года по мнению жителей России. На второе место россияне поставили лыжника Александра Большунова, на третье - хоккеиста Александра Овечкина. Такие результаты следуют из опроса ВЦИОМ.

Так, на вопрос о лучшем спортсмене года 7% опрошенных назвали фигуристку Камилу Валиеву. На втором месте оказался лыжник Александр Большунов (5%), а на третьем - хоккеист Александр Овечкин (4%). Еще по 2% респондентов назвали фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову.

При этом отмечается, что содержательный ответ на вопрос о спортсменах смогли дать лишь 31% респондентов.

«Как показывают ответы россиян в разные годы, вероятность попадания в народный рейтинг зависит от достижений спортсменов на крупнейших соревнованиях», - говорится в результатах исследования.

В отношении персонала 15-летней Валиевой инициировано дело из-за допинг-скандала

Чаще всего этот рейтинг возглавлял фигурист Евгений Плющенко. Его имя среди лучших спортсменов называли пять раз – в 2006-2007 годах, а также с 2012 по 2014 годы. Также лучшей становилась фигуристка Алина Загитова (2018 год) и боец Хабиб Нурмагомедов (2020 год).

Фигурное катание,Видео,Камила Валиева,Александра Трусова,Алина Загитова,Хабиб Нурмагомедов,Александр Большунов,Анна Щербакова,Александр Овечкин,Евгений Плющенко,ВЦИОМ,
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