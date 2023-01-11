Россияне выбрали спортсменку года

Фигуристка Камила Валиева стала спортсменкой года по мнению жителей России. На второе место россияне поставили лыжника Александра Большунова, на третье - хоккеиста Александра Овечкина. Такие результаты следуют из опроса ВЦИОМ.

Так, на вопрос о лучшем спортсмене года 7% опрошенных назвали фигуристку Камилу Валиеву. На втором месте оказался лыжник Александр Большунов (5%), а на третьем - хоккеист Александр Овечкин (4%). Еще по 2% респондентов назвали фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову.

При этом отмечается, что содержательный ответ на вопрос о спортсменах смогли дать лишь 31% респондентов.

«Как показывают ответы россиян в разные годы, вероятность попадания в народный рейтинг зависит от достижений спортсменов на крупнейших соревнованиях», - говорится в результатах исследования.