«Я Камилу такой еще никогда не видел» — Энберт о Валиевой в образе Уэнсдей

— Я Камилу такой еще никогда не видел. И мне как зрителю это очень зашло, очень понравилось. Думаю, что для нее это был интересный челлендж, и в творческом плане это для нее новая веха, которая, возможно, что то раскроет в будущем. Возможно, в следующем году мы увидим что то новое от Камилы.



Прекрасный выбор музыки от штаба, и, думаю, сама Камила тоже внесла свой вклад. Очень трендовый, современный и прекрасный номер. Надо не бояться современных программ и новых прочтений. Когда в фигурном катании были запрещены слова, мы слышали много инструментальной классической музыки — и она прекрасна, но разнообразие должно быть, в том числе самое свежее, — сказал фигурист.