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1 час назад

Тарасова об опасности выступлений в мороз: «Небезопасно даже ходить, чего-нибудь на голову может упасть. Мы все катались и тренировались в мороз»

Sports.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя новость о госпитализации Романа Костомарова, заявила, что считает допустимым выступление фигуристов на морозе.

Тарасова об опасности выступлений в мороз: «Мы все катались и тренировались»
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее Костомаров был госпитализирован с предварительным диагнозом «пневмония». В новогодние праздники он выступал в ледовых шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а также в уличных представлениях на льду в мороз.

«Небезопасно даже ходить, чего-нибудь на голову может упасть. Я каталась на морозе, мы все катались и тренировались в таких условиях. Раньше же [крытых] катков не было», – сказала Тарасова.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Татьяна Тарасова,Илья Авербух,
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