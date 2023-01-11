Журова назвала Костомарова улыбчивым парнем и пожелала ему побороть болезнь

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова пожелала здоровья фигуристу Роману Костомарову , который 10 января попал в больницу с предварительным диагнозом «пневмония».

«Хочу поддержать Романа, желаю ему скорейшего выздоровления. Он улыбчивый парень, никому не отказывает в фотографиях и автографах», — приводит слова Журовой «Матч ТВ».

В начале года Костомаров принял участие в двух проектах Авербуха. С 29 декабря по 7 января он выступал в ледовом шоу «Волшебник страны Оз», а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».