Тренер Большунова высказался о признании Валиевой спортсменкой года

«Я бы не принижал достоинства ни Большунова, ни Валиевой. Камила и Александр — достойные спортсмены. Не имеет какое-то принципиальное значение, кто лучше. Важно, чтобы показывали достойные результаты. Самое главное, чтобы Валиева продолжала нас радовать ещё долгое время. Меня не очень волнуют эти рейтинги», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.