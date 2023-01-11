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20 минут назад

Евгения Медведева пожелала скорейшего выздоровления Роману Костомарову

Чемпионат.com

Российская фигуристка Евгения Медведева в своих социальных сетях пожелала скорейшего выздоровления олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, который находится в реанимации.

Медведева пожелала скорейшего выздоровления Костомарову
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Всё будет хорошо. Скорейшего выздоровления», — написала Медведева, прикрепив фотографию именитого фигуриста.

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России.

Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании. На Олимпиаде 2018 года Медведева завоевала две серебряные медали — в личных и в командных соревнованиях. После тех Игр Евгения уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.

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