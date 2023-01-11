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24 минуты назад

Костомаров находится под медикаментозной седацией

Елена Прошина

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Он находится под медикаментозной седацией. Об этом сообщает «Чемпионат».

Костомаров находится под медикаментозной седацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время госпитализированный с пневмонией Костомаров, находится на ИВЛ под медикаментозной седацией. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. У фигуриста диагностировали левосторонюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

По данным канала, накануне Роману сделали интубацию трахеи и катетеризацию центральных вен. Сейчас у спортсмена держится температура 37,8. Из-за пневмонии развилась дыхательная недостаточность. Костомаров находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных. Врачи делают все возможное для спасения фигуриста.

Ранее сообщалось, что у спортсмена диагностированы левосторонняя пневмония и сепсис, он подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который насыщает кровь кислородом.

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован и помещен в реанимационное отделение 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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