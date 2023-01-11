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1 час назад

Тарасова отреагировала на признание Валиевой спортсменкой года

Никита Бородкин

Фигуристка Камила Валиева обошла великих спортсменов в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как сообщает РИА Новости, об этом заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова отреагировала на признание Валиевой спортсменкой года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что по результатам опроса ВЦИОМ, Валиева стала спортсменкой 2022 года. Второе место занял лыжник Александр Большунов, а третье место —хоккеист Александр Овечкин.

Тарасова назвала «очень приятным» то, что Валиеву выбрали спортсменкой года. Вместе с тем наставница считает, что фигурное катание показывали по телевидению больше, чем другие виды спорта, что могло иметь решающее значение в выборе россиян.

«Про фигурное катание больше писали, чем про другие виды спорта. Люди очень любят наш вид спорта. Что касается допингового скандала, на нее несправедливо обрушилось все. Она хорошая девочка и прекрасная спортсменка. Валиева обошла великих в этом споре, но тут кому что нравится», — заявила Тарасова.

Отметим, что в опросе ВЦИОМ за Валиеву проголосовали 7% респондентов, за Большунова и Овечкина — 5 и 4% соответственно. Еще 2% отдали свое предпочтение призерам Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию Анне Щербаковой и Александре Трусовой. В результатах подчеркивается, что вероятность попадания в народный рейтинг зависит от достижений спортсменов на крупнейших соревнованиях.

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