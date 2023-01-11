Тарасова отреагировала на признание Валиевой спортсменкой года

Фигуристка Камила Валиева обошла великих спортсменов в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как сообщает РИА Новости, об этом заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Напомним, что по результатам опроса ВЦИОМ, Валиева стала спортсменкой 2022 года. Второе место занял лыжник Александр Большунов, а третье место —хоккеист Александр Овечкин.
Тарасова назвала «очень приятным» то, что Валиеву выбрали спортсменкой года. Вместе с тем наставница считает, что фигурное катание показывали по телевидению больше, чем другие виды спорта, что могло иметь решающее значение в выборе россиян.
«Про фигурное катание больше писали, чем про другие виды спорта. Люди очень любят наш вид спорта. Что касается допингового скандала, на нее несправедливо обрушилось все. Она хорошая девочка и прекрасная спортсменка. Валиева обошла великих в этом споре, но тут кому что нравится», — заявила Тарасова.
Отметим, что в опросе ВЦИОМ за Валиеву проголосовали 7% респондентов, за Большунова и Овечкина — 5 и 4% соответственно. Еще 2% отдали свое предпочтение призерам Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию Анне Щербаковой и Александре Трусовой. В результатах подчеркивается, что вероятность попадания в народный рейтинг зависит от достижений спортсменов на крупнейших соревнованиях.