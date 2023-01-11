Тарасова отреагировала на признание Валиевой спортсменкой года

«Про фигурное катание больше писали, чем про другие виды спорта. Люди очень любят наш вид спорта. Что касается допингового скандала, на нее несправедливо обрушилось все. Она хорошая девочка и прекрасная спортсменка. Валиева обошла великих в этом споре, но тут кому что нравится», — заявила Тарасова.