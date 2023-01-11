Загитова выступит на закрытии хоккейного турнира среди исламских стран в Казани

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, ведущая «Ледникового периода» Алина Загитова выступит на закрытии хоккейного турнира среди исламских стран, который пройдёт с 14 по 17 января в Казани, сообщает Телеграм-канал хоккейного клуба «Ак Барс».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В турнире примут участие хоккеисты из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Омана, Бахрейна, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Алжира, Марокко и Ливана.

Татарстан представят команда системы «Ак Барса» и хоккейная команда Духовного управления мусульман республики.

Помимо Загитовой, на закрытии турнира также выступят известные поп-исполнители Хабиб и Дина Гарипова.