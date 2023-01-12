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11 минут назад

Тарасова о том, что Валиеву признали спортсменом года по опросу ВЦИОМ: «Согласна с этим выбором. Камила в этом году настрадалась»

Sports.ruиещё 2

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результатах опроса ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Камилу Валиеву спортсменом года. Ее упомянули 7% респондентов.

Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%).

Татьяна Тарасова — о спортсмене года: за что голосовать в футболе? Они всё просрали

«Конечно, согласна с этим выбором. Камила – наша девочка, фигурное катание все любят, поэтому и голосуют за фигуристок и за нее, в частности.

Она в этом году настрадалась. Могла бы я кого-то выделить еще? У нас много талантливых спортсменов, особенно в зимних видах спорта, у нас много чемпионов», – сказала Тарасова.

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