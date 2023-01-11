Журова объяснила состояние Костомарова

— Если мы раньше катались на открытых катках — думаю, что и Роман начинал заниматься на открытом льду, — то потом мы перешли в закрытые площадки, как мы называем «парниковые условия». Немного расслабились организмы наши и стали переносить мороз хуже. В глубоком детстве мы катались в Петербурге и при -36, но никто не заболевал. Это вопрос тренировки.



Так как все шоу, все мероприятия ледовые ушли сейчас в абсолютном большинстве под крышу, то при возвращении на открытое пространство происходит большая нагрузка на организм.



При посещении массовых катаний нужно давать себе перерывы, сходить попить чай, погреться. Но если темепратура воздуха очень низкая, то, конечно, лучше воздержаться от катания. Выход на лед при -20 и более пользы организму не принесет, — заявила Журова «Газете.Ru».