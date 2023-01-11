Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
42 минуты назад

Журова объяснила состояние Костомарова большой нагрузкой на организм

Матч ТВ

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что состояние Романа Костомарова, который ранее попал в реанимацию, связано с потерей способности организма справляться с нагрузками на морозе.В данный момент состояние Костомарова остается стабильно тяжелым. Он находится на ЭКМО и подключен к аппарату ИВЛ.

Журова объяснила состояние Костомарова
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Если мы раньше катались на открытых катках — думаю, что и Роман начинал заниматься на открытом льду, — то потом мы перешли в закрытые площадки, как мы называем «парниковые условия». Немного расслабились организмы наши и стали переносить мороз хуже. В глубоком детстве мы катались в Петербурге и при -36, но никто не заболевал. Это вопрос тренировки.

Так как все шоу, все мероприятия ледовые ушли сейчас в абсолютном большинстве под крышу, то при возвращении на открытое пространство происходит большая нагрузка на организм.

При посещении массовых катаний нужно давать себе перерывы, сходить попить чай, погреться. Но если темепратура воздуха очень низкая, то, конечно, лучше воздержаться от катания. Выход на лед при -20 и более пользы организму не принесет, — заявила Журова «Газете.Ru».

Фигурное катание,Роман Костомаров,Светлана Журова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители