Вяльбе назвала незаслуженным признание Валиевой спортсменкой года

По мнению специалиста, лыжница Наталья Непряева выступала лучше Валиевой в 2022 году. Она также посчитала, что лыжник Александр Большунов по праву стоит в рейтинге главных спортсменов выше, чем хоккеист Александр Овечкин .

« Овечкина я что-то не видела на Олимпиаде. Я рада за Сашу [Овечкина], безусловно, тоже, но я считаю, что Большунов более достойный человек на сегодняшний день», — заявила она.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ) опубликовал список лучших спортсменов 2022 года. Валиеву назвали семь процентов опрошенных, Большунова — пять, а Овечкина — четыре. Имя Непряевой в исследовании ВЦИОМ не фигурирует.

Валиева за прошедший год завоевала золотые медали чемпионата Европы по фигурному катанию и стала олимпийской чемпионкой Игр в Пекине в командных соревнованиях. Большунов принес сборной России три золота, серебро и бронзу ОИ-2022. В активе Непряевой две золотые и одна бронзовая олимпийская медаль, а также серебро и бронза этапов Кубка мира по лыжным гонкам. Овечкин отметился несколькими рекордами в Национальной хоккейной лиге и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории турнира.