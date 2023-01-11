Врачи отказались давать прогнозы по состоянию Костомарова

Врачи московской больницы отказываются давать прогнозы по состоянию олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова, который в настоящее время находится в Коммунарке с левосторонней пневмонией. Об этом в среду, 11 января, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что 10 января 2023 года Костомаров был госпитализирован в тяжелом состоянии в клиническую больницу в Коммунарке. Медики диагностировали у него левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом В. Спортсмена подключили к аппарату ЭКМО.

«Врачи пока не дают прогнозов, делают все необходимое. Не исключено, что в этом состоянии он может пробыть еще сутки», - подчеркнул собеседник агентства.