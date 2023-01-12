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26 минут назад

Тренер по фигурному катанию Мишин сообщил, что идет на поправку

ТАСС

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин идет на поправку и надеется восстановиться к Кубку Первого канала. Об этом он рассказал ТАСС в четверг.

Мишин сообщил, что идет на поправку
Фото: ТАССТАСС

В среду жена специалиста Татьяна Мишина сообщила ТАСС, что Алексей Мишин заболел после чемпионата России в Красноярске, проходившего в конце декабря.

"Спасибо за беспокойство. Я выздоравливаю", - сказал Мишин. "Конечно", - ответил собеседник агентства на вопрос, надеется ли он восстановиться к Кубку Первого канала.

Мишину 81 год, под его руководством тренируются чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире Михаил Коляда, действующий чемпион России Евгений Семененко.

Кубок Первого канала состоится в Москве на "ЦСКА-Арене" с 21 по 22 января.

Фигурное катание,Евгений Семененко,Елизавета Туктамышева,Михаил Коляда,Татьяна Мишина,Алексей Мишин,Первый канал,
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