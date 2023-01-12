Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в тяжелом состоянии, но его удалось стабилизировать. Об этом ТАСС в четверг рассказал источник.

10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО в больнице в Коммунарке.

"Глобальных изменений нет, но состояние более-менее стабилизировали", - сказал собеседник агентства.