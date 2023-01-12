Гуменник рассказал, как попал в фигурное катание

Серебряный призер чемпионата России Петр Гуменник признался Sport24, что ему сразу понравилось заниматься фигурным катанием.

Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

— Помнишь, как ты попал в фигурное катание?

— Помню. Мне было 4 года. Меня хотели отдать на какой то спорт. Привели на борьбу, там мне не понравилось. Я рыдал, было страшно. Тренер брал меня в охапку и уносил. В общем, на борьбу ходить я не хотел.

Помню, водили на плавание. Нужно было плавать от одной стенки к другой. И так много раз. Я вместо этого касался ногами дна, и просто ходил по бассейну, плавать там так и не смог.

А когда отдали на фигурное катание, сразу понял, что это мое. Мне там понравилось с самого первого дня. Я не любил рано вставать, но если я знал, что меня ждет тренировка на катке, то просыпался с радостью. Еще в пять лет я говорил, что моя мечта — выйти на лед и кататься целый час.

— Чем именно зацепили эти тренировки? Тем, что ты быстро ездишь по льду?

— Вряд ли я быстро ездил (смеется). На первых тренировках я просто ходил. Так что для меня это тоже загадка, чем же мне так понравилось фигурное катание.