Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
26 минут назад

Гуменник рассказал, как попал в фигурное катание

Матч ТВиещё 1

Серебряный призер чемпионата России Петр Гуменник признался Sport24, что ему сразу понравилось заниматься фигурным катанием.

Гуменник рассказал, как попал в фигурное катание
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВДмитрий Челяпин / Матч ТВ

— Помнишь, как ты попал в фигурное катание?

— Помню. Мне было 4 года. Меня хотели отдать на какой то спорт. Привели на борьбу, там мне не понравилось. Я рыдал, было страшно. Тренер брал меня в охапку и уносил. В общем, на борьбу ходить я не хотел.

Помню, водили на плавание. Нужно было плавать от одной стенки к другой. И так много раз. Я вместо этого касался ногами дна, и просто ходил по бассейну, плавать там так и не смог.

А когда отдали на фигурное катание, сразу понял, что это мое. Мне там понравилось с самого первого дня. Я не любил рано вставать, но если я знал, что меня ждет тренировка на катке, то просыпался с радостью. Еще в пять лет я говорил, что моя мечта — выйти на лед и кататься целый час.

— Чем именно зацепили эти тренировки? Тем, что ты быстро ездишь по льду?

— Вряд ли я быстро ездил (смеется). На первых тренировках я просто ходил. Так что для меня это тоже загадка, чем же мне так понравилось фигурное катание.

В сезоне 2022/23 Гуменник выиграл четвертый этап Гран при России в Москве, а также стал третьим на втором этапе в Сочи и вторым на чемпионате России в Красноярске.

Фигурное катание,Петр Гуменник,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители