Тарасова назвала бредом сообщения о купании Костомарова в проруби

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировал информацию о том, что олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжал выступать в шоу-спектаклях с температурой 38,4 и лечился нырянием в ледяную прорубь до своей госпитализации 9 января.
Ранее об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«Я его видела в последний день на спектакле, у него не было температуры. Он говорил, что кашляет и грудь болит немножко, а температуры нет. Купался в проруби? Что за бред, кто это вообще пишет?» – приводит слова Тарасовой РИА Новости.
Напомним, о госпитализации Костомарова стало известно во вторник, 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находится на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивается как крайне тяжелое.
До этого спортсмен принимал участие в ледовых проектах Ильи Авербуха: с 29 декабря по 7 января он выступал в шоу «Волшебник страны Оз», а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».