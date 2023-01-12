Отец Костомарова оценил слухи о лечении сына нырянием в прорубь

«Нет, это неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где то простудился. Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьезно заболел и где он мог так простудиться», — приводит слова Костомарова-старшего «Матч ТВ».