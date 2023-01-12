Отец Костомарова оценил слухи о лечении сына нырянием в прорубь

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, прокомментировал информацию о том, что его сын продолжал выступать в шоу-спектаклях с температурой 38,4 и лечился нырянием в ледяную прорубь до своей госпитализации 9 января.
Ранее об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«Нет, это неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где то простудился. Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьезно заболел и где он мог так простудиться», — приводит слова Костомарова-старшего «Матч ТВ».
Напомним, о госпитализации Костомарова стало известно во вторник, 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находится на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивается как крайне тяжелое.
До этого спортсмен принимал участие в ледовых проектах Ильи Авербуха: с 29 декабря по 7 января он выступал в шоу «Волшебник страны Оз», а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».