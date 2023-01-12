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1 час назад

Отец Костомарова ответил на слухи о лечении прорубью

Мария Иванова

Отец олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова Сергей опроверг слухи, что перед госпитализацией его сын лечился нырянием в прорубь. Об этом сообщает «Матч ТВ».

10 января СМИ написали, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ЭКМО, помогающим насыщать кровь кислородом.

Позже отец Костомарова подтвердил, что его сын был госпитализирован. Он отмечал, что фигуриста решили перевести в больницу в Коммунарке.

Отец Костомарова рассказал о его госпитализации

Telegram-канал Mash сообщал, что Костомаров болел в течение недели и пытался лечиться прорубью, но его отец это опроверг.

«Нет, это неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где-то простудился. Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьезно заболел и где он мог так простудиться», - подчеркнул Сергей Костомаров.

Фигурное катание,Видео,Роман Костомаров,
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