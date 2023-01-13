Горбачева заменит Синицыну на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Алина Горбачева выступит вместо Ксении Синицыной на Кубке Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба телекомпании в своем официальном Telegram-канале.

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Спортивных пар на турнире будет четыре, а два танцевальных дуэта выступят с показательными номерами вне соревновательной программы.

Кубок Первого канала состоится 21 и 22 января в Москве, местом проведения выбрана «ЦСКА Арена».