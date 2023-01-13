Горбачева заменит Синицыну на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Алина Горбачева выступит вместо Ксении Синицыной на Кубке Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба телекомпании в своем официальном Telegram-канале.
Таким образом, в женском одиночном катании на турнире выступят Камила Валиева, Софья Акатьева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Анастасия Зинина и Вероника Яметова.
У мужчин будут соревноваться Евгений Семененко, Петр Гуменник, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов и Глеб Лутфуллин.
Спортивных пар на турнире будет четыре, а два танцевальных дуэта выступят с показательными номерами вне соревновательной программы.
Кубок Первого канала состоится 21 и 22 января в Москве, местом проведения выбрана «ЦСКА Арена».
Ранее Петр Гуменник прокомментировал тот факт, что многие болельщики фигурного катания считают его секс-символом своего вида спорта.