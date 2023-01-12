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1 час назад

В состоянии госпитализированного фигуриста Костомарова не наблюдается изменений

ТАСС

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник.

В состоянии госпитализированного Костомарова не наблюдается изменений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пока все по-прежнему. Никаких изменений", - сказал источник.

10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО в больнице в Коммунарке. В четверг источник ТАСС рассказал, что состояние фигуриста по-прежнему тяжелое, но его удалось стабилизировать.

Костомарову 45 лет, на Олимпиаде 2006 года в Турине он выиграл золотую медаль в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы дважды становились чемпионами мира, трижды - чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Илья Авербух,
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