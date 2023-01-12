В состоянии госпитализированного Костомарова не наблюдается изменений

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник.

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"Пока все по-прежнему. Никаких изменений", - сказал источник.

10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО в больнице в Коммунарке. В четверг источник ТАСС рассказал, что состояние фигуриста по-прежнему тяжелое, но его удалось стабилизировать.