ТАСС рассказал о состоянии Костомарова

Состояние здоровья госпитализированного с пневмонией фигуриста Романа Костомарова остается без изменений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

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По словам собеседника агентства, врачи пока не наблюдают улучшений у спортсмена.

Напомним, что Костомарова госпитализировали в одну из московских клиник в ночь на 10 января с пневмонией. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации, под медикаментозной седацией. Спортсмен подключен к аппарату ЭКМО, который насыщает кровь кислородом. Отец фигуриста заявлял, что сына решили перевести для лечения в больницу в Коммунарке.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что чемпион болел в течение недели и якобы пытался «лечиться прорубью», однако его отец это опроверг.