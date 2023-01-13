Отец Костомарова подтвердил стабильно тяжелое состояние сына

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию Романа Костомарова, рассказал о текущем состоянии здоровья сына.

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«У Романа все так же, новостей нет. Состояние такое же стабильно тяжелое», — приводит слова Костомарова-старшего «Матч ТВ».

Напомним, о госпитализации Костомарова стало известно во вторник, 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находится на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивается как крайне тяжелое.

До этого спортсмен принимал участие в ледовых проектах Ильи Авербуха: с 29 декабря по 7 января он выступал в шоу «Волшебник страны Оз», а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».