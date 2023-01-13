Мишин сообщил о выздоровлении

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин восстановился после болезни и вернулся к тренировкам со своими учениками. Об этом Мишин сообщил ТАСС в пятницу.

Фото: ТАСС ТАСС

В среду жена специалиста Татьяна Мишина сообщила ТАСС, что тренер заболел после чемпионата России в Красноярске, который проходил в конце декабря.

"Все в порядке, я выздоровел, - сообщил Мишин. - Сейчас у нас тренировка".