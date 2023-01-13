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57 минут назад

Тренер по фигурному катанию Мишин сообщил, что выздоровел и вернулся к работе

ТАСС

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин восстановился после болезни и вернулся к тренировкам со своими учениками. Об этом Мишин сообщил ТАСС в пятницу.

Мишин сообщил о выздоровлении
Фото: ТАССТАСС

В среду жена специалиста Татьяна Мишина сообщила ТАСС, что тренер заболел после чемпионата России в Красноярске, который проходил в конце декабря.

"Все в порядке, я выздоровел, - сообщил Мишин. - Сейчас у нас тренировка".

Мишину 81 год, под его руководством тренируются чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире Михаил Коляда, действующий чемпион России Евгений Семененко.

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