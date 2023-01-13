Мишин сообщил о выздоровлении

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин восстановился после болезни и вернулся к тренировкам со своими учениками. Об этом Мишин сообщил ТАСС в пятницу.
В среду жена специалиста Татьяна Мишина сообщила ТАСС, что тренер заболел после чемпионата России в Красноярске, который проходил в конце декабря.
"Все в порядке, я выздоровел, - сообщил Мишин. - Сейчас у нас тренировка".
Мишину 81 год, под его руководством тренируются чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире Михаил Коляда, действующий чемпион России Евгений Семененко.