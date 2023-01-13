Мишин сообщил о выздоровлении

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, у которого ранее заподозрили пневмонию, заявил, что уже выздоровел. Об этом сообщает РИА Новости.
Тренер рассказал агентству, что хорошо себя чувствует.
Ранее сообщалось, что Мишин заболел во время Чемпионата России, который проходил в Красноярске 22–25 декабря.
Сам тренер рассказывал, что у него жар и подозрение на пневмонию.
«Врачи говорят: "Лечись", а я подозреваю, что в очередной раз выживу. <…> На тренировки не хожу, потому что боюсь не столько за себя, сколько за спортсменов, которых могу заразить», - подчеркивал он.
Мишин говорил, что рассчитывает вернуться к работе к Кубку Первого канала (21-22 января).