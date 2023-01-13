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44 минуты назад

Тренер Мишин рассказал о своем состоянии

Мария Иванова

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, у которого ранее заподозрили пневмонию, заявил, что уже выздоровел. Об этом сообщает РИА Новости.

Мишин сообщил о выздоровлении
Фото: ТАССТАСС

Тренер рассказал агентству, что хорошо себя чувствует.

Ранее сообщалось, что Мишин заболел во время Чемпионата России, который проходил в Красноярске 22–25 декабря.

Сам тренер рассказывал, что у него жар и подозрение на пневмонию.

«Врачи говорят: "Лечись", а я подозреваю, что в очередной раз выживу. <…> На тренировки не хожу, потому что боюсь не столько за себя, сколько за спортсменов, которых могу заразить», - подчеркивал он.

Мишин говорил, что рассчитывает вернуться к работе к Кубку Первого канала (21-22 января).

Фигурное катание,Алексей Мишин,Первый канал,
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