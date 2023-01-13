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1 час назад

Итальянский фигурист Грассль будет готовиться к чемпионату Европы у Тутберидзе

Газета.Ruиещё 1

Итальянский фигурист Даниэль Грассль проведет подготовку к чемпионату Европы — 2023 в команде известного российского тренера Этери Тутберидзе, сообщает РИА Новости.

Грассль будет готовиться к чемпионату Европы у Тутберидзе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Даниэль пока остается в Москве, будет готовиться к чемпионату Европы в команде Тутберидзе», — заявил источник, близкий к ситуации.

Грассль, которому 20 лет, прибыл в Москву еще в начале января, чтобы работать вместе с Тутберидзе. Сам спортсмен заинтересован в работе со специалистом на постоянной основе, однако решение на этот счет остается за тренером, оно будет принято позже.

Грассль расстался с бывшим наставником Лоренцо Магри после неудачного выступления на национальном первенстве Италии. Он стал четвертым, впервые за несколько лет не сумев попасть на пьедестал.

Итальянский фигурист — серебряный призер чемпионата Европы (2022), победитель Гран-при Великобритании (2022), бронзовый призер Гран-при Италии (2021), победитель челленджеров Lombardia Trophy (2021), Budapest Trophy (2020) и Asian Open (2019). Четыре раза подряд он становился чемпионом Италии.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Любовь Рубцова не имеет возможности пройти подробное обследование перелома из-за возникшей гематомы. О проблемах спортсменки рассказал ее тренер Алексей Василевский.

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