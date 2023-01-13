Грассль будет готовиться к чемпионату Европы у Тутберидзе

«Даниэль пока остается в Москве, будет готовиться к чемпионату Европы в команде Тутберидзе», — заявил источник, близкий к ситуации.

Грассль, которому 20 лет, прибыл в Москву еще в начале января, чтобы работать вместе с Тутберидзе. Сам спортсмен заинтересован в работе со специалистом на постоянной основе, однако решение на этот счет остается за тренером, оно будет принято позже.