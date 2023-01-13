Состояние Костомарова ухудшилось

Состояние олимпийского чемпиона 2006 года российского фигуриста Романа Костомарова, со вторника, 10 января, находящегося в реанимации, продолжает ухудшаться. Медики клинического центра «Коммунарка» наблюдают отрицательную динамику, сообщает «Лайф» со ссылкой на свои источники.

Обследования выявили у Костомарова двусторонний гидроторакс — скопление избыточной жидкости в плевральной полости. Эта жидкость начинает давить на лёгкие и другие органы, что может спровоцировать острую дыхательную недостаточность. Кроме того, при гидротораксе существует высокий риск смещения внутренних органов, нарушения кровообращения и развития тяжёлой сердечной патологии.