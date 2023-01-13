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21 минуту назад

Алина Загитова опубликовала фотографии с отдыха в ОАЭ

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фотографии с отдыха в ОАЭ.

Загитова опубликовала фотографии с отдыха в ОАЭ
Фото: Telegram-канал ЗагитовойTelegram-канал Загитовой

Загитова позирует во время прогулки на яхте в Персидском заливе. На нежно-розовый купальник небрежно накинут белый летний костюм, не скрывающий шикарную фигуру и длинные ноги девушки.

«Наслаждаюсь этим моментом», — подписала снимки Загитова.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Telegram-канал Загитовой

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Алина учится на факультете журналистики и работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей, также фигуристка принимает участие в различных ледовых шоу.

Фигурное катание,Алина Загитова,
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