Роман Костомаров: краткая биография великого фигуриста

Роман Костомаров родился в 1977 году в Москве. На коньки встал в 9 лет, занимался в детском театре на льду при Дворце спорта АЗЛК, где его заметила тренер Лидия Караваева. Именно она предложила юному фигуристу перейти в танцы на льду и стать партнером ее дочери Екатерины Давыдовой. В 1995 году пара выиграла чемпионат мира среди юниоров в австралийском Брисбене.