Роман Костомаров: краткая биография великого фигуриста

Роман Костомаров родился в 1977 году в Москве. На коньки встал в 9 лет, занимался в детском театре на льду при Дворце спорта АЗЛК, где его заметила тренер Лидия Караваева. Именно она предложила юному фигуристу перейти в танцы на льду и стать партнером ее дочери Екатерины Давыдовой. В 1995 году пара выиграла чемпионат мира среди юниоров в австралийском Брисбене.
В 2000 году основной партнершей стала Татьяна Навка. Под руководством тренера Александра Жулина дуэт трижды становился чемпионами Европы и России, и дважды, в 2004 и 2005 годах, выигрывал мировое первенство. В 2006 году Навка и Костомаров стали чемпионами Олимпийских игр в Турине, после чего приняли решение завершить спортивную карьеру.
Роман Костомаров также знаком телезрителям благодаря своим выступлениям в ледовых шоу Первого канала. Он участвовал в таких проектах, как «Звезды на льду», «Ледниковый период» и «Болеро». Кроме того, фигурист появлялся в сериале «Жаркий лед» и полнометражных фильмах «Близкий враг» и «На измене».
Главные вехи карьеры Романа Костомарова – в галерее «Рамблера».