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1 час назад

Роман Костомаров: краткая биография великого фигуриста

Александр Котлеткин

Роман Костомаров родился в 1977 году в Москве. На коньки встал в 9 лет, занимался в детском театре на льду при Дворце спорта АЗЛК, где его заметила тренер Лидия Караваева. Именно она предложила юному фигуристу перейти в танцы на льду и стать партнером ее дочери Екатерины Давыдовой. В 1995 году пара выиграла чемпионат мира среди юниоров в австралийском Брисбене.

1/15 Татьяна Навка и Роман Костомаров выступают на Международном турнире по фигурному катанию Гран-при "Кубок России", на котором они заняли 3-е место, 1998 год
Фото: РИА Новости
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2/15  Роман Костомаров во время пресс-конференции, 2005 год
Фото: РИА Новости
3/15 Чемпионы мира по фигурному катанию 2005 года Татьяна Навка и Роман Костомаров
Фото: РИА Новости
4/15 Олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Роман Костомаров во время торжественной церемонии вручения сертифицированных бриллиантов российским победителям XX зимних Олимпийских игр в Турине, 2006 год
Фото: РИА Новости
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5/15 Роман Костомаров и актриса Алена Бабенко - участники шоу "Ледниковый период", 2008 год
Фото: РИА Новости
6/15  Роман Костомаров на съемочной площадке фильма "На измене", 2009 год
Фото: РИА Новости
7/15 Фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров во время выступления на презентации нового логотипа Олимпийских Зимних Игр-2014 в Сочи, которая прошла на Красной площади в Москве, 2009 год
Фото: РИА Новости
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8/15 Роман Костомаров перед началом шоу "Сочи: маленькие истории большого города" на Ледовой арене, которая открылась в Лондоне на официальной площадке оргкомитета "Сочи 2014" Sochi.Park в Кенсингтонских садах, 2012 год
Фото: РИА Новости
9/15 Роман Костомаров и конькобежец Иван Скобрев на вечере Apres-ski в ГУМе, 2014 год
Фото: РИА Новости
10/15 Роман Костомаров во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи, 2014 год
Фото: РИА Новости
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11/15 Фигурист Роман Костомаров в роли трубадура на премьере ледового шоу Ильи Авербуха "Новые Бременские музыканты на льду" в спортивном комплексе ВТБ Ледовый дворец в Москве, 2015 год
Фото: РИА Новости
12/15 Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина на церемонии закрытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 в Красноярске
Фото: РИА Новости
13/15 Фигурист Роман Костомаров на репетиции ледового спектакля Ильи Авербуха "Анна Каренина" в Москве, 2021 год
Фото: РИА Новости
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14/15 Фигуристы Евгения Медведева в роли Дороти и Роман Костомаров в роли колдуньи Брунгильды на премьере шоу "Волшебник страны Оз" Ильи Авербуха во Дворце спорта "Лужники" в Москве, 2022 год
Фото: РИА Новости
15/15 Валерия Ланская и Роман Костомаров участвуют в ледовом шоу Первого канала "Ледниковый период. Снова вместе", 2022 год
Фото: РИА Новости

В 2000 году основной партнершей стала Татьяна Навка. Под руководством тренера Александра Жулина дуэт трижды становился чемпионами Европы и России, и дважды, в 2004 и 2005 годах, выигрывал мировое первенство. В 2006 году Навка и Костомаров стали чемпионами Олимпийских игр в Турине, после чего приняли решение завершить спортивную карьеру.

Роман Костомаров также знаком телезрителям благодаря своим выступлениям в ледовых шоу Первого канала. Он участвовал в таких проектах, как «Звезды на льду», «Ледниковый период» и «Болеро». Кроме того, фигурист появлялся в сериале «Жаркий лед» и полнометражных фильмах «Близкий враг» и «На измене».

Главные вехи карьеры Романа Костомарова – в галерее «Рамблера».

Фигурное катание,Фото,Екатерина Давыдова,Александр Жулин,Роман Костомаров,Татьяна Навка,Первый канал,
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