Губерниев: "Тоже верю, что Валиева невиновна"

«Это состязательный процесс: мы будем доказывать, что она невиновна, они будут доказывать, что виновна. Чьи доводы будут более вескими, та сторона и победит. Я тоже верю, что Камила невиновна — она замечательная спортсменка, но дело нетривиальное, так что посмотрим.



Не смущало, что РУСАДА молчало почти год? Допинговые дела в целом вялотекущие. Меня уже давно ничего не смущает», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.