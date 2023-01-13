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45 минут назад

Губерниев: тоже верю, что Валиева невиновна, но ВАДА будет доказывать обратное

Чемпионат.com

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении дисциплинарного комитета РУСАДА оправдать Камилу Валиеву. Об этом стало известно из сообщения на сайте Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Губерниев: "Тоже верю, что Валиева невиновна"
Фото: ТАССТАСС

«Это состязательный процесс: мы будем доказывать, что она невиновна, они будут доказывать, что виновна. Чьи доводы будут более вескими, та сторона и победит. Я тоже верю, что Камила невиновна — она замечательная спортсменка, но дело нетривиальное, так что посмотрим.

Не смущало, что РУСАДА молчало почти год? Допинговые дела в целом вялотекущие. Меня уже давно ничего не смущает», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Положительный результат дал допинг-тест Валиевой, сданный 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года, после того как Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир. Медали до сих пор не вручены. В ноябре, не дождавшись решения РУСАДА, ВАДА передало дело Валиевой в CAS.

Фигурное катание,Егор Кабак,Камила Валиева,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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