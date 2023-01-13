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1 час назад

Тарасова прокомментировала вердикт РУСАДА по делу Валиевой

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что после вынесения РУСАДА решения по делу Камилы Валиевой справедливость наконец-то восторжествовала. Об этом сообщает РБК «Спорт».

Тарасова прокомментировала вердикт РУСАДА по делу Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По поводу Камилы Валиевой, я считаю, что справедливость восторжествовала. Не хватало еще, чтобы у нас в стране справедливости не было по этому вопросу. Конечно, с этим решением слишком затянули, все надо было делать вовремя», – сказала Тарасова.

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Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства оправдал фигуристку Валиеву. Ведомством установлено, что спортсменка действительно совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это «никакой вины или халатности».

Фигурное катание,Камила Валиева,Татьяна Тарасова,
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