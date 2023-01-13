Тарасова прокомментировала вердикт РУСАДА по делу Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что после вынесения РУСАДА решения по делу Камилы Валиевой справедливость наконец-то восторжествовала. Об этом сообщает РБК «Спорт».
«По поводу Камилы Валиевой, я считаю, что справедливость восторжествовала. Не хватало еще, чтобы у нас в стране справедливости не было по этому вопросу. Конечно, с этим решением слишком затянули, все надо было делать вовремя», – сказала Тарасова.
Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства оправдал фигуристку Валиеву. Ведомством установлено, что спортсменка действительно совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это «никакой вины или халатности».