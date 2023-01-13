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28 минут назад

Валиева убрала золотую медаль чемпионата России из описания профиля в социальных сетях

Матч ТВ

Российская фигуристка Камила Валиева убрала титул чемпионки России 2021 из описания профиля на своей странице в социальных сетях.

Валиева убрала золотую медаль чемпионата России из профиля в соцсетях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в описании профиля 16 летней спортсменки было указано, что помимо двух серебряных медалей на ЧР она была обладательницей золота, но сейчас этой медали там нет.

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) аннулировало результат Валиевой на чемпионате России 2021, сообщается в релизе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

WADA в пятницу объявило, что получило решение РУСАДА по делу Валиевой. Российское антидопинговое агентство установило, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, в этом нет «никакой ее вины или халатности». Фигуристка избежала санкций, кроме аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года). Из этого следует, что спортсменка лишится золотой медали чемпионата России 2021. Тогда на турнире в Санкт Петербурге она получила в сумме за две программы 283,48 балла. Второе место досталось Александре Трусовой (248,65). Тройку призеров замкнула Анна Щербакова (239,56).

Таким образом, после решения РУСАДА чемпионкой России впервые в карьере станет 18 летняя Трусова. Серебро достанется Щербаковой, а бронзу получит Дарья Усачева.

Валиева на Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России выиграла золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил Валиеву до личных соревнований, где она стала четвертой. Фигуристка, которой на момент сдачи положительной допинг пробы было 15 лет, по правилам WADA является защищенным лицом. В феврале Международный олимпийский комитет (МОК) решил, что медали за командный турнир не будут вручены до тех пор, пока не будет закрыто дело Валиевой. Второе место в соревнованиях заняла сборная США, бронзу завоевали японцы.

WADA требовало дисквалифицировать Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировать ее результаты, показанные на соревнованиях с 25 декабря 2021 года, включая чемпионат Европы 2022 и Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,Анна Щербакова,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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