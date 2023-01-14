Губерниев: Валиева не может быть спортсменкой года

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на признание фигуристки Камилы Валиевой спортсменкой года.
По данным ВЦИОМ, Валиева заняла первое место в опросе россиян, опередив лыжника Александра Большунова и хоккеиста Александра Овечкина.
«Без всякого сомнения, Валиева — достойнейший человек! Однако она не может быть спортсменкой года. Россияне голосовали пультом от телевизора.
Спортсмен года — Большунов. А спортсменка года — Щербакова или Непряева. Если бы Большунов с Непряевой были бы ведущими «Ледникового периода», они бы выиграли.
В этой ситуации пульт от телека немного побеждает холодную голову. Но лучшие спортсмены страны по совокупности факторов, с учетом того, что летники нигде не выступали, а зимники выступали блестяще на Олимпиаде, — Щербакова или Непряева, либо Александр Большунов», — приводит слова комментатора «Спорт-Экспресс».
13 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило его о решении трибунала организации оправдать Валиеву, которая не несет вины за нарушение антидопинговых правил. Единственной санкцией, примененной к фигуристке, стало аннулирование ее результатов на момент сдачи положительной пробы.
Соответственно Валиева будет лишена победы на чемпионате России, прошедшем в конце декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. Золотая медаль перейдет к Александре Трусовой, которая стала на турнире второй.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала незаслуженным признание Камилы Валиевой спортсменом года в России.