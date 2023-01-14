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1 час назад

Губерниев заявил, что фигуристка Валиева не может быть спортсменкой года

Газета.Ru

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на признание фигуристки Камилы Валиевой спортсменкой года.

Губерниев: Валиева не может быть спортсменкой года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ВЦИОМ, Валиева заняла первое место в опросе россиян, опередив лыжника Александра Большунова и хоккеиста Александра Овечкина.

«Без всякого сомнения, Валиева — достойнейший человек! Однако она не может быть спортсменкой года. Россияне голосовали пультом от телевизора.

Спортсмен года — Большунов. А спортсменка года — Щербакова или Непряева. Если бы Большунов с Непряевой были бы ведущими «Ледникового периода», они бы выиграли.

В этой ситуации пульт от телека немного побеждает холодную голову. Но лучшие спортсмены страны по совокупности факторов, с учетом того, что летники нигде не выступали, а зимники выступали блестяще на Олимпиаде, — Щербакова или Непряева, либо Александр Большунов», — приводит слова комментатора «Спорт-Экспресс».

Тарасова отреагировала на признание Валиевой спортсменкой года

13 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило его о решении трибунала организации оправдать Валиеву, которая не несет вины за нарушение антидопинговых правил. Единственной санкцией, примененной к фигуристке, стало аннулирование ее результатов на момент сдачи положительной пробы.

Соответственно Валиева будет лишена победы на чемпионате России, прошедшем в конце декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. Золотая медаль перейдет к Александре Трусовой, которая стала на турнире второй.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала незаслуженным признание Камилы Валиевой спортсменом года в России.

Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,Елена Вяльбе,Александр Большунов,Дмитрий Губерниев,Александр Овечкин,ВЦИОМ,Всемирное антидопинговое агентство,
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