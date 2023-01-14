Губерниев: Валиева не может быть спортсменкой года

В этой ситуации пульт от телека немного побеждает холодную голову. Но лучшие спортсмены страны по совокупности факторов, с учетом того, что летники нигде не выступали, а зимники выступали блестяще на Олимпиаде, — Щербакова или Непряева, либо Александр Большунов», — приводит слова комментатора «Спорт-Экспресс».