Жена Костомарова рассказала о состоянии фигуриста

В состоянии госпитализированного с пневмонией фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова нет никаких изменений. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала жена спортсмена, фигуристка Оксана Домнина. Она не стала комментировать сообщения о том, что Костомаров не приходил в сознание после перевода в Коммунарку.

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13 января Telegram-канал SHOT сообщил, что здоровье попавшего в больницу 45-летнего спортсмена ухудшилось. По данным источника издания, пневмония стала двусторонней, также у фигуриста развился гидроторакс. Спортсмен по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и дышит через трубку в трахее.

12 января Telegram-канал Mash опубликовал информацию, что Роман Костомаров заболел за неделю до госпитализации. Несмотря на это, он продолжал выступления с высокой температурой.