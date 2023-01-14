Роднина назвала виновных в допинговом деле Валиевой

«В ситуации, в которой оказалась Валиева , она не виновна — это ответственность тренера, врача и родителей», — заявила Роднина . Она назвала решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) хорошей новостью для 16-летней спортсменки.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.