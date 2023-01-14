Рудковская отреагировала на решение РУСАДА по Валиевой

Продюсер Яна Рудковская одной фразой прокомментировала оправдательное решение РУСАДА в отношении фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

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«Я свое мнение оставлю при себе», — сказала Рудковская.

Накануне РУСАДА признало Валиеву невиновной в употреблении допинга и аннулировало её результат на чемпионате России 2021 года.

Всемирное антидопинговое агентство намерено оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде.