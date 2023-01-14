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1 час назад

Рудковская отреагировала на решение РУСАДА по Валиевой

Майк Габриелян

Продюсер Яна Рудковская одной фразой прокомментировала оправдательное решение РУСАДА в отношении фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

Рудковская отреагировала на решение РУСАДА по Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я свое мнение оставлю при себе», — сказала Рудковская.

Накануне РУСАДА признало Валиеву невиновной в употреблении допинга и аннулировало её результат на чемпионате России 2021 года.

Всемирное антидопинговое агентство намерено оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде.

Запрещённое вещество было обнаружено в пробе фигуристки, взятой 25 декабря 2021 года. При этом результат анализа опубликовали после завоевания Валиевой золотой медали в командных выступлениях на Олимпиаде - 2022.

Фигурное катание,Камила Валиева,Яна Рудковская,Всемирное антидопинговое агентство,
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