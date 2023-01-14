Рудковская отреагировала на решение РУСАДА по Валиевой

Продюсер Яна Рудковская одной фразой прокомментировала оправдательное решение РУСАДА в отношении фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает Vprognoze.ru.
«Я свое мнение оставлю при себе», — сказала Рудковская.
Накануне РУСАДА признало Валиеву невиновной в употреблении допинга и аннулировало её результат на чемпионате России 2021 года.
Всемирное антидопинговое агентство намерено оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде.
Запрещённое вещество было обнаружено в пробе фигуристки, взятой 25 декабря 2021 года. При этом результат анализа опубликовали после завоевания Валиевой золотой медали в командных выступлениях на Олимпиаде - 2022.