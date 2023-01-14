Ставиский рассказал о состоянии госпитализированного Костомарова

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский рассказал о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который был госпитализирован несколько дней назад, передает Sport24.

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"Состояние Ромы стабильное, но плохое. Существенных сдвигов нет", — сказал Ставиский.

СМИ ранее сообщили, что у Костомарова наблюдается двусторонняя пневмония, а также деформируются легкие.

Напомним, о госпитализации Костомарова стало известно во вторник, 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находится на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивается как крайне тяжелое.

До этого спортсмен принимал участие в ледовых проектах Ильи Авербуха: с 29 декабря по 7 января он выступал в шоу "Волшебник страны Оз", а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта "Зима в Подмосковье".