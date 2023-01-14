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53 минуты назад

Избежавшая дисквалификации за допинг фигуристка призвала наказать Валиеву

Lenta.ru

Американская фигуристка Джессика Калаланг, избежавшая дисквалификации за применение запрещенных препаратов, призвала наказать Камилу Валиеву. Спортсменка высказалась в Twitter.

Американская фигуристка призвала наказать Валиеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это кажется абсолютно справедливым и непредвзятым. Допинг есть допинг, он должен автоматически приравниваться к наказанию. WADAWADA должно подать апелляцию. Конец», — заявила Калаланг.

РУСАДА оправдало Камилу Валиеву по делу о допинге

Калаланг — трекратный серебряный призер чемпионата США и вице-чемпионка этапа Гран-при Skate America. В 2021 году в ее крови нашли метаболиты запрещенного стимулятора меклофеноксата. Фигуристка избежала наказания, так как доказала, что вещество содержалось в ее косметике.

13 января РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Фигурное катание,Камила Валиева,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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