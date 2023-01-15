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51 минуту назад

Жена госпитализированного фигуриста Костомарова рассказала о его состоянии

Мослентаиещё 1

Жена фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала РИА Новости о его состоянии. Она сообщила, что после госпитализации ее супруг по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Жена госпитализированного фигуриста Костомарова рассказала о его состоянии
Фото: МослентаМослента

«Он в тяжелом состоянии, пока улучшений нет, но и ухудшений таких, как пишут, тоже нет — стабильно тяжелое состояние», — отметила Домнина.

Ранее Костомарова госпитализировали в одну из столичных больниц. В понедельник, 9 января, 45-летний спортсмен резко почувствовал себя плохо, у него начались сильные боли в груди. У фигуриста диагностировали пневмонию, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фигурное катание,Оксана Домнина,Роман Костомаров,
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