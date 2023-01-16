«Допинг есть допинг»: замешанная в скандале американка набросилась на Валиеву

Камила Валиева была оправдана дисциплинарным комитетом Российского антидопингового агентства, и это решение вызвало волну негодования среди иностранных организаций. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) направить апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), с аналогичной инициативой выступил Международный союз конькобежцев (ISU). Решением РУСАДА возмутились и иностранные спортсмены, в том числе американская парница Джессика Калаланг, которая сама не так давно стала фигуранткой допингового дела.

Фото: РИА Новости РИА Новости

13 января дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) объявил о невиновности Камилы Валиевой в нарушении антидопинговых правил.

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На сегодняшний момент единственным наказанием спортсменки, в допинг-пробе которой был найден запрещенный препарат "триметазидин", стала аннуляция ее результата на чемпионате России – 2022, поскольку РУСАДА дисквалифицировало спортсменку только на тот день, в который и был взят анализ. Золото отошло Александре Трусовой, а Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в тот же день объявило, что намерено обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией на решение российской организации.

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение Всемирного антидопингового агентства обратиться в Спортивный арбитражный суд и провести полный обзор решения РУСАДА, чтобы рассмотреть дальнейшие действия относительно фигуристки.

"Поскольку это касается теста, который был проведен вне Олимпийских игр, но оказывающий влияние на результаты в командном турнире и индивидуальных соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно быстрее. Это также отвечает интересам всех участников, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои медали Игр 2022 года. Только завершение рассмотрения дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командного турнира, а МОК — принять решение о распределении медалей", — цитирует ТАСС заявление МОК.

Международный союз конькобежцев (ISU) также намерен изучить мотивировочную часть решения дисциплинарного комитета РУСАДА. В организации не стали исключать, что ISU также подаст апелляцию в CAS.

"ISU принял к сведению, что дисциплинарный трибунал РУСАДА вынес решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Трибунал установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это "никакой вины или халатности". Таким образом, трибунал не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 г.). ISU запросил полную копию решения с мотивировочной частью, которое он внимательно изучит, и оставляет за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS)", — передает сообщение ISU РИА Новости.

Из-за расследования допингового дела Валиевой не решена судьба медалей командного турнира Олимпийских игр – 2022.

Ученица Этери Тутберидзе входила в состав сборной России, которая завоевала золото в этой дисциплине. Вторыми стали американские фигуристы, замкнули тройку лучших японцы. Награждение не было проведено тогда из-за появления информации о положительной допинг-пробе россиянки, и пока российская команда остается чемпионами Игр.

Олимпийский чемпион – 2022 в одиночных соревнованиях мужчин и серебряный призер в командном турнире Нэйтан Чен высказался о ходе дела Валиевой, рассказав, как в сборной США относятся к тому, что медали за командный турнир Олимпийских игр еще не были вручены.

"Я в том положении, когда действительно не имею представления о ситуации. Есть вещи, которые не находятся полностью под нашим контролем, однако я доволен поездкой на Олимпиаду и показанными мною результатами. Вся наша команда сплочена, и мы просто ждем результатов", — приводит слова Чена Inside The Games.

Однако реакции других иностранных спортсменов не были такими сдержанными.

Одной из первых высказалась Меган Дюамель, канадская фигуристка, двукратная чемпионка мира и победительница командного турнира на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Она часто подвергала критике различные события, происходящие в российском фигурном катании, и сейчас потребовала от WADA, ISU и МОК справедливого решения.

"И кто в это верит? Отдайте другим их олимпийские медали! WADA, ISU, МОК — к каждому допинговому делу следует относиться одинаково! Дайте чистым спортсменам и чистым командам то, что они заслуживают!" — написала Дюамель в социальных сетях.

Канадскую фигуристку поддержала американская парница Джессика Калаланг, выступавшая с Брайаном Джонсоном.

"Хм… Это кажется абсолютно справедливым и непредвзятым (саркастические смайлики). Допинг есть допинг, он автоматически должен приравниваться к наказанию. WADA должно подать апелляцию. Конец", — написала 27-летняя Калаланг.

При этом не так давно завершилось расследование допингового дела, фигуранткой которого стала сама американская фигуристка. Калаланг и Джонсон в сезоне-2020/21 стали вторыми на национальном первенстве и забрали путевку на чемпионат мира, который в 2021 году проходил в Стокгольме. Однако за три недели до первенства пара снялась: в официальной формулировке значились некие "личные причины", не связанные с COVID-19.

Подробности были раскрыты только через несколько месяцев. Оказалось, что допинг-проба фигуристки дала положительный результат на 4-CPA, известный метаболит меклофеноксата, запрещенного стимулятора.