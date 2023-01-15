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35 минут назад

Американский фигурист-чемпион высказался о допинговом деле Валиевой

Майк Габриелян

Чемпион Олимпийских игр-2022 в мужском фигурном катании, американец Нэйтан Чен прокомментировал решение РУСАДА о невиновности российской фигуристки Камилы Валиевой. Его цитирует Inside the Games.

Американский фигурист-чемпион высказался о допинговом деле Валиевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я в таком положении, что действительно ничего не знаю о создавшейся ситуации. Происходят вещи, которые не полностью находятся под нашим контролем. Вся наша команда просто ждет результатов», - сказал Чен.

В минувшую пятницу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил.

WADA осталось недовольно таким вердиктом и собирается подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В заявлении WADA сказано, что организация «обеспокоена выводом» трибунала РУСАДА и «без колебаний воспользуется своим правом на апелляцию в CAS в случае необходимости».

В свою очередь Антидопинговое агентство США (USADA) раскритиковало «корыстное» решение РУСАДА по делу Валиевой и призвало к «публичным слушаниям за пределами России».

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях. Однако призеров, включая обладателей серебра сборную США, не наградили из-за возникших допинговых подозрений против российской фигуристки.

Фигурное катание,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
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